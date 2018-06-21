Стала відома причина пожежі на АЗС під Києвом (відео)

10:40, 21 червня 2018
Інциденти
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Стала відома причина пожежі на АЗС під Києвом / Скріншот

Він вставив пістолет у горловину паливного бака, після чого забув витягнути його і почав рух у бік виїзду з АЗС, внаслідок чого паливороздавальна колонка була зірвана з кріплень, впала, і почався витік газу. Потім, як повідомляє прес-служба "БРСМ-Нафти", сталося загоряння, після якого зайнялося обладнання.

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Зазначається, що завдяки встановленій протипожежній системі вогонь загасили протягом 11 хвилин.

"Винуватець втік з місця події. Зараз на місці працює поліція", - йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 КК (знищення і пошкодження чужого майна суспільно небезпечним способом).

Як повідомляв УНІАН, увечері 20 червня на Житомирській трасі в селі Гурівщина під Києвом виникла пожежа на АЗС "БРСМ".

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Теги: #Київ#відео#АЗС