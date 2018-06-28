У потрійну ДТП під Львовом потрапив посол Швейцарії в Україні (відео)

Внаслідок потрійного зіткнення автомобілів на автодорозі Київ-Чоп постраждало шестеро людей.

На Львівщині внаслідок потрійного зіткнення автомобілів постраждало шестеро людей, серед яких двоє іноземних громадян.

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Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, дорожньо-транспортна пригода сталася 27 червня о 19:20 на автодорозі Київ-Чоп біля села Дідилів Кам’янка - Бузького району.

«55-річний громадянин Швейцарії, керуючи автомобілем Volvo СХ60, рухаючись з Києва в напрямку Львова, виїхав на смугу зустрічного руху де здійснив зіткнення з автомобілем Volkswagen Т4 під керуванням мешканця Львівщини та автомобілем Chery, за кермом якого перебував львів’янин».

Внаслідок ДТП отримали травми троє водіїв та троє пасажирів транспортних засобів.

48-річна жінка-пасажир автомобіля Volvo, яка мешкає в Києві, госпіталізована в хірургічне відділення лікарні швидкої допомоги Львова; водій автомобіля Volkswagen Т4, госпіталізований в Буську районну лікарню.

Водія і двох пасажирок автомобіля Chery - 48-річну львів’янку та її 11-річну доньку, після огляду та надання медичної допомоги відпущено додому.

Громадянин Швейцарії - водій автомобіля Volvo, після огляду та надання медичної допомоги в міському травмпункті Львова, був відпущений додому.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook координатор громадської організації «Варта 1», яка співпрацює з правоохоронцями, депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, «посол Швейцарії (на дипломатичних номерах SDR038 автомобіля Volvo СХ60 ) рухався у напрямку Львова, виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автомобілем Volkswagen Т4, після чого зіткнувся з автомобілем Chery».

Між тим, у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області повідомили, що всі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як стало відомо з джерел у правоохоронних органах, у потрійну ДТП на Львівщині потрапив посол Швейцарії в Україні і Республіці Молдова Гийом Шойрер (Guillaume Scheurer) з дружиною.