У Десантно-штурмових військах підтвердили, що полковника ЗСУ поранили ножем у Житомирі

Полковник перебуває на лікуванні, загрози його життю немає.

У прес-службі командування ДШВ ЗСУ підтвердили, що у Житомирі біля продуктового магазину дістав ножове поранення заступник командувача Десантно-штурмових військ полковник Павло Щербань.

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Інцидент стався 27 червня у вечірній час біля продуктового магазину. "На даний час офіцер перебуває на лікуванні, загрози життю немає", - йдеться у повідомленні.

За фактом завдання тілесних пошкоджень полковнику поліція проводить необхідні слідчі дії.

Раніше про інцидент повідомляли ЗМІ, за їхньою інформацією, стан Щербаня був стабільно тяжким.