У Десантно-штурмових військах підтвердили, що полковника ЗСУ поранили ножем у Житомирі
13:17, 29 червня 2018Інциденти
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Полковник перебуває на лікуванні, загрози його життю немає.
Полковник наразі перебуває у лікарні / nikvesti.com
У прес-службі командування ДШВ ЗСУ підтвердили, що у Житомирі біля продуктового магазину дістав ножове поранення заступник командувача Десантно-штурмових військ полковник Павло Щербань.
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Інцидент стався 27 червня у вечірній час біля продуктового магазину. "На даний час офіцер перебуває на лікуванні, загрози життю немає", - йдеться у повідомленні.
За фактом завдання тілесних пошкоджень полковнику поліція проводить необхідні слідчі дії.
Раніше про інцидент повідомляли ЗМІ, за їхньою інформацією, стан Щербаня був стабільно тяжким.
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