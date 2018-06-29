В Житомирі поранили ножем заступника командувача Десантно-штурмових військ

Зараз військовий перебуває у госпіталі, стан стабільно важкий.

У Житомирі біля продуктового магазину отримав ножове поранення заступник командувача ДШВ ЗС України.

Інцидент стався пізно увечері 27 червня, передає Житомир.info, посилаючись на слова очевидців.

"О 23:50 в Житомирі на перехресті вулиць Київської та Східної при виході з продуктового магазину отримав ножове поранення заступник командувача Десантно-штурмових військ ЗС України полковник Щербань. Зараз військовий перебуває в госпіталі, стан стабільно важкий", - йдеться у повідомленні.

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У прес-службі головного управління Нацполіції в Житомирській області інформацію про подію підтвердили.

"Близько 7 ранку 28 червня з медичного закладу надійшло повідомлення про госпіталізацію військовослужбовця з ножовим пораненням черевної порожнини. Зараз поліція проводить необхідні слідчо-розшукові заходи, спрямовані на встановлення обставин події. Попередньо правова кваліфікація ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження)", - розповіли в поліції.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня в одному з кафе Маріуполя між охороною закладу і відвідувачами виник конфлікт, який переріс у бійку. В результаті 34-річний підполковник Станіслав Керод, який керує пропускним пунктом Сартана Донецької області, отримав перелом нижньої щелепи, також постраждала жінка-офіцер, у якої діагностували струс головного мозку та численні забої.