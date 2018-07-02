У Києві невідомі в масках під час розбійного нападу на ринку поранили жінку
У Києві двоє невідомих у масках здійснили розбійний напад на ринку.
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Як повідомляє Відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Києві, повідомлення про інцидент надійшло до чергової частини столичної поліції близько 13.00.
"Правоохоронці опитали свідків та очевидців і попередньо встановили: двоє осіб у масках і в темному одязі забігли у офіс орендодавців приміщень на ринку, розпочали стрільбу по ногах, забрали сумку з грішми і втекли. З місця злочину зловмисники поїхали автомобілем «ВАЗ», який згодом патрульні поліцейські виявили на вулиці Дегтярівській", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок нападу одна жінка отримала вогнепальні поранення ніг, їй надають медичну допомогу.
Поліція внесла інформацію про подію до Журналу єдиного обліку Шевченківського управління поліції, на місці працюють сліпо-оперативні групи та кінологи.