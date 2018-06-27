У Миколаєві з чоловіком, який вбив перехожого, поліцейські напередодні вбивства поговорили і відпустили

У поліції заявили, що підстав для того, щоб затримувати чоловіка не було, тому з агресивним і явно неадекватним чоловіком провели профілактичну бесіду і відпустили.

З 45-річним жителем Миколаєва, що на території лікарні до смерті забив 30-річного чоловіка, який проходив повз у поліції була проведена напередодні профілактична бесіда.

Про це розповіли в ГУ НП Миколаївської області журналістам «Надзвичайних новин», передають "Новости N".

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Як пояснила керівник відділу комунікації обласної поліції Олена Бережна, підстав для того, щоб затримувати чоловіка у правоохоронців не було, тому з агресивним і явно неадекватним чоловіком провели профілактичну бесіду і відпустили.

Лікарі наркологічного відділення, куди чоловіка привезла дружина, повідомили, що пацієнт відмовився проходити лікування і напав на ще одного хворого. Тому все, що могли зробити лікарі в даній ситуації — це викликати поліцію.

В результаті після цього неадекватний чоловік просто вийшов на вулицю і жорстоко побив і задушив 30-річного Максима Середу, який проходив повз, що через 9 днів помер, не приходячи в свідомість.

Як повідомляв УНІАН, зниклого екс-отамана козаків знайшли роздягненим і мертвим у лісі під Харковом.