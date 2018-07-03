На Київщині підліток наклав на себе руки на очах у коханої дівчини (відео)

Хлопець переймався, що його кохання лишається нерозділеним.

На Київщині закоханий підліток обірвав собі життя на ґрунті ревнощів. Уночі після дискотеки парубок не впорався з емоціями - і дівчина стала свідком його останнього кроку.

Від дому підлітка до цвинтаря дорога вкрита живими квітами – все село Городище Пустоварівка прощалося із Владиславом, якому було лише 16 років, йдеться в сюжеті ТСН.

Люди приголомшені тим, що дитина повісилася через нещасне кохання. "Він рано став дорослим, заробляв гроші, допомагав батькам", - кажуть селяни.

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Його найкращий друг розповідає, що Владислав посперечався з коханою дівчиною, котру зустрів півроку тому. Її хлопець вважав своїм першим і останнім коханням, але місяць тому дівчина почала зустрічатися з іншим парубком.

У рішення хлопця накласти на себе руки ніхто з однолітків не повірив. Трагічної ночі пара зустрілася знову на дискотеці. "Коли ми опитали дівчину, то вона пояснила, що хлопець хизувався перед нею тим, що він вчинить самогубство, якщо вона не буде в подальшому з ним зустрічатись. Він в такий спосіб вирішив показати й продемонструвати, як він це зробить", - кажуть правоохоронці.

Зашморг на шию він накинув на очах дівчини, а от що сказав їй на прощання – знає лише вона. Поки його ховають, вона стоїть серед людей, а потім, бліда, мовчки йде від камери.

Зараз усі, хто спілкувався з Владом, шкодують, що не зуміли вчасно розгледіти небезпеку та зупинити страшний розвиток подій. Мати хлопця – вчителька української мови у місцевій школі. Вона зараз під впливом заспокійливих медикаментів навіть слова не може вимовити. Батько працює столяром на заводі, вони мають ще молодшу доньку. Їхній єдиний син встиг закінчити 9-й клас і піти вчитися на маляра.

Як повідомляв УНІАН, у місті Вишневе під Києвом в одному з нових житлових комплексів дівчина випала з вікна.