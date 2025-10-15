Пошкоджено 16 резервуарів з пальним, що вціліли після попередньої атаки.

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військових цілях та інших важливих об'єктах РФ, послаблюючи наступальний та воєнно-економічний потенціал країни-агресора. Підтверджено повторне ураження в ніч на 13 жовтня підприємства "Морськой нафтовий термінал" у тимчасово окупованій Феодосії, ТОТ АР Крим.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил, пошкоджено 16 резервуарів з пальним, що вціліли після попередньої атаки. На території підприємства триває масштабна пожежа.

Зазначається, що нафтовий термінал у Феодосії є важливою логістичною ланкою в постачанні російських військ пально-мастильними матеріалами. Загальний об’єм нафтопродуктів, що могли зберігатися в резервуарах, становить близько 193 тис. куб. м.

Крім того, за даними Генштабу, в ніч на 14 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили радіолокаційну станцію РЛС П-18 в Красній Поляні (ТОТ АР Крим), пункт управління БпЛА в Олешках (ТОТ Херсонської області) та склад боєприпасів у районі Макіївки (ТОТ Донецької області).

Удари по об'єктах РФ

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня в тимчасово окупованому Криму безпілотники ЦСО "А" Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ уразили низку об'єктів, які працюють на війну проти України. Серед них - Феодосійський морський нафтовий термінал. Безпілотники влучили щонайменше у п’ять резервуарів. На території нафтобази почалася масштабна пожежа.

Також було уражено підстанцію 220 кВ "Кафа" (м. Феодосія), яка є частиною енергомосту РФ - Крим. Пошкоджено силові трансформатори, закриту розподільну установку, диспетчерську, а також приміщення із захисною автоматикою.

Крім того повідомляли про серію вибухів у районі підстанції 330 кВ "Сімферополь".

