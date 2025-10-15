НАТО шукає способи спростити збиття російських літаків у своєму небі, - The Telegraph

Міністри оборони країн НАТО обговорюватимуть, як знешкоджувати російські носії повітряних ракет над повітряним простором союзників.

У НАТО обговорюють запровадження єдиних правил, які спростять ухвалення рішень про знищення російських літаків у повітряному просторі країн НАТО. Як пише The Telegraph, обговорюється створення спільних процедур реагування на загрози з повітря.

Можливими цілями можуть стати літаки, що несуть ракети наземного призначення над повітряним простором союзників. Як повідомили джерела видання, ключовими чинниками для визначення рівня небезпеки мають стати тип озброєння та траєкторія польоту ворожого літака.

Міністри оборони країн-членів НАТО розглянуть ці пропозиції на засіданні в середу, яке пройде на фоні зростання кількість провокацій з боку російських літаків і безпілотників в Європі.

Видання пише, що лідери Альянсу, зокрема і президент США Дональд Трамп, підтримують ідею жорсткішої відповіді. Така відповідь може включати збиття російських літаків, які порушують повітряний простір НАТО. Водночас низка держав висловлює занепокоєння, що такі дії можуть призвести до ескалації конфлікту з ядерною державою.

Американський генерал Алексус Грінкевич, який обіймає посаду верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, закликав створити єдину інтегровану систему протиповітряної та протиракетної оборони. На його думку, це дозволить оперативно реагувати на потенційні загрози з боку Москви та усунути "національні застереження", які нині обмежують можливість командування застосовувати силу.

Джерела видання підкреслили, що в межах Альянсу досі діють різні правила використання зброї. Наприклад, деякі країни вимагають візуального підтвердження загрози перед відкриттям вогню, тоді як інші дозволяють діяти на основі даних із радарів.

"Спроба створити уніфіковану, інтегровану систему ППО і ПРО є цілком логічною. Але для цього потрібно переглянути або зменшити кількість національних обмежень. Ми всі маємо критично оцінити, чи справді ці застереження сьогодні виправдані", - пояснив високопосадовець НАТО.

Нагадаємо, що міністри оборони 32 країн Альянсу під час зустрічі у Брюсселі обговорять посилення ППО. Головне питання для дискусій - повноваження верховного військового командування НАТО, від яких залежить реагування на порушення.

Наразі, країни НАТО просто фіксують порушення свого повітряного простору, яке становиться дедалі частішим. За останні тижні невідомі безпілотники порушували повітряний простір Бельгії, Німеччини, Данії та Норвегії, фіксувалися над Румунією і були збиті над Польщею. Також Альянсу довелося направити винищувачі для перехоплення російських МіГ-31 над Естонією, які перебували в повітряному просторі країни протягом 12 хвилин.

