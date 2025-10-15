Зазначає, що найбільш ефективне буде їх застосування, якщо надійде понад 200 ракет.

Росіяни дуже бояться надання США Україні ракет Tomahawk, бо тоді ціллю стають всі військові об’єкти ворога в європейській частині РФ, а також вони є носіями ядерної зброї. Про це сказав народний депутат, секретар комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі 24Каналу.

Він зазначив, що зараз залишається відкритим питання, чи нададуть США Україні ці ракети взагалі, і якщо так, то на яку відстань вони зможуть летіти. За його словами, на сьогодні йдеться про дальність ракет, які можуть передати Україні, до 2000 кілометрів і вони навіть можуть нести ядерну зброю. При цьому додав, що є питання з приводу того, з чого ці ракети запускати.

Костенко нагадав, що ракети Tomahawk запускають з кораблів та підводних човнів, яких в нас немає .За його словами, вчора нібито американці показали пускову установку, яка спроектована на автомобілі. Костенко зазначив, що, за попередньою інформацією, йдеться про можливе надання США Україні крилатих, а не балістичних і не найновіших ракет 1970-1980-х років.

Відео дня

"Крилаті збиваються легше, ніж балістичні ракети. Питання також в тому, з чого ми їх запускаємо", - наголосив він.

Він додав, що ще важливо, скільки їх буде передано Україні. Нардеп вважає, що для ефективного результату потрібно від 200 ракет. Також наголосив, що навіть якщо Україна отримає 50 ракет, то це буде допомога, але для нас краще, щоб це було хоча б 50 ракет на місяць і тоді "це буде хороша цифра". При цьому зазначив, що якби ще плюс 50 балістичних ракет ATACMS до цього, то взагалі б був хороший результат.

Костенко зазначає, що Томагавки будуть найкращі крилаті ракети, які в нас є. Вони можуть наносити удари до 2000 кілометрів і в зоні їх радіусу дії будуть серйозні об’єкти РФ, в тому числі і ядерні. За його словами, тому росіяни й переживають через можливе рішення США.

Костенко сказав, що вибір об'єктів РФ для ударів Томагавками залежатиме від замислу командування наших Збройних сил. За його словами, якщо йдеться про відстань 2000 кілометрів, то під прицілом буде вся європейська частина РФ, а там багато важливих військових об’єктів.

Ракети Tomahawk для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, засновник БО Реактивна пошта, воєнний експерт Павло Нарожний вважає, що ймовірність передачі Україні крилатих ракет Tomahawk доволі висока.

Водночас він зауважив, що з використанням цих ракет в Україні є деякі проблеми. Зокрема йдеться про установки для запуску Tomahawk. За його словами, з Typhon можна запускати тільки найбільш сучасні ракети Tomahawk, тому може виникнути питання модернізації ракет.

Нарожний вважає, що ця ракета на практиці вона показала високу результативність та низький показник збиття. Зокрема, було дуже багато випадків, коли американці били ракетами Tomahawk по Сирії, у якої були там С-300, С-400, і вони не змогли збити Tomahawk. Схожа історія була з Іраном у якого є С-300, С-400 і вони також ці Tomahawk збити не змогли. Він зазначає, що якщо ми отримуємо ці ракети, це буде, новий козир в руках української армії зі знищення ВПК і економіки Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: