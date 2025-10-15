Контракти щодо постачання цих безпілотників буде укладено найближчими місяцями.

Міжнародна коаліція дронів, яку очолює Велика Британія разом з Латвією, передасть Україні близько 35 тисяч дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими "Шахедами". Про це повідомила пресслужба уряду Великої Британії.

У відомстві наголосили, що відповідні угоди з виробниками укладуть в найближчі місяці. Для фінансування такої закупівлі буде використано кошти від країн, які долучилися до коаліції.

"Зараз на полі бою випробовуються перехоплювачі, і очікується, що коаліція безпілотників дуже скоро укладе нові контракти на постачання Україні додаткового обладнання, зокрема близько 35 000 нових систем перехоплення протягом наступних місяців", - зазначили у повідомленні.

В уряді додали, що як прем'єр-міністр, так і міністр оборони країни чітко заявили, що національна безпека Британії, як основа урядового Плану змін, починається в Україні

Допомога Британії для України - останні новини

Раніше в уряді Великої Британії розповіли, скільки дронів отримала Україна за пів року. Там наголосили, що країна цього оку інвестувала 600 мільйонів фунтів стерлінгів, що становить майже 800 млн доларів для того, щоб прискорити постачання дронів для ЗСУ. Тому загалом Британія передала Україні більше ніж 85 тисяч військових безпілотників.

"На небезпечну ескалацію Путіна в Україні та по всій Європі ми маємо відповісти збільшенням виробництва безпілотників та посиленням протиповітряної оборони НАТО", - сказав міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Також стало відомо, що Україна та Велика Британія будуть разом створювати технології для поля бою. Як зазначив міністр оборони України Денис Шмигаль, країни домовилися про створення робочої групи, яка координуватиме спільні проєкти у межах програми LYRA. Крім того, сторони підписали проєктну домовленість щодо спільного з Великою Британією виробництва артилерії.

