Розірвали рот і намагалися переїхати: на Сумщині на переселенця-інваліда напали через російську мову
У маленькому селі Буймер в Сумській області шахтарю-переселенцу з Донецька розірвали рот і кинули під автомобіль через те, що його сім'я розмовляє російською мовою.
Про це повідомляється у сюжеті місцевого телеканалу ТРК ATV.
На переселенця з Донецька В'ячеслава Рожкова, який більше 20 років працював на шахті і отримав інвалідність 2-ї групи, напали біля магазину.
За словами дружини постраждалого Лідії, на її чоловіка накинулися односельці і почали вимагати розмовляти українською мовою.
Читайте такожУ мережі розповіли про мовний скандал у Вінницькій області з ветераном АТО (фото)
"Вони його витягли на проїжджу частину біля магазину, почали розривати йому рот. Спочатку їх було троє, а потім виявилося, що їх взагалі дев'ять. Вони його почали класти під машину, почали його переїжджати", - говорить вона.
Чоловікові вдалося втекти. Пізніше його доставили в районну лікарню.
Постраждалого госпіталізували з рваною раною ротової порожнини, медики викликали поліцію. "Інформація про подію внесена до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень. У лікарні була направлена слідчо-оперативна група. Проводиться перевірка", - повідомив заступник начальника Тростянецького відділу поліції Віталій Разбейко.
Як розповідає інша переселенка, яка проживає в цьому селі, місцеві жителі влаштували відверте цькування людей, що приїхали з Донбасу.
"Нам в очі кажуть, що ми понаброда, понаїхали. Вас тут ніхто ніколи не візьме, живіть тут хоч сто років, ви все одно будете чужими, тому що ви росіяни, ви не наші", - розповідає жінка.
Лідія Рожкова тепер побоюється тиску з боку місцевої влади, а також розправи місцевих жителів. Сюжет починається з 06:46.
Як повідомляв УНІАН, на Дніпропетровщині співробітники банку викрадали кошти з карток переселенців.