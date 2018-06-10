На Дніпропетровщині співробітники банку викрадали кошти з карток переселенців

Встановлювали свої пін-коди та знімали гроші.

На Дніпропетровщині затримали керівників відділення одного з державних банків України, які привласнили півмільйона гривень клієнтів установи.

Як повідомили у прес-службі СБУ, виконувач обов'язків керівника відділенням банку та його підлегла розробили свій механізм. Вони "користувалися" оформленими, але не виданими картками клієнтів з числа вимушених переселенців.

Правопорушники самостійно встановлювали пін-коди та через банкомати знімали гроші.

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Коли клієнти банку зверталися із заявою про зникнення грошей з рахунку, то працівники банку видавали готівку, яку знімали з будь-якого іншого карткового рахунку клієнтів банку.

Співробітники спецслужби задокументували, що посадовці банку встигли незаконно привласнити понад півмільйона гривень.

За правопорушенням відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.