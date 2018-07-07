На кордоні з РФ затримали українця, який намагався вивезти запчастини до авіадвигунів

Правоохоронці виявили запасні частини до авіаційних двигунів, що використовуються у російській військовій та пасажирській авіації та підлягають державному експортному контролю.

На кордоні з РФ затримано жителя Харківщини, який намагався вивезти запчастини до авіадвигунів, що використовуються у російській військовій та пасажирській авіації та підлягають державному експортному контролю.

Про це повідомляє прес-центр СБУ. "Співробітники спецслужби затримали зловмисника на одному із пунктів пропуску через державний кордон. Під час огляду особистих речей «перевізника» правоохоронці виявили приховані від митного догляду запчастини", - йдеться у повідомленні.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмиснику підозри в скоєнні злочину.

В СБУ нагадали, що військово-технічне співробітництво України з РФ припинено з серпня 2014 року відповідно до указу президента України та рішення Ради нацбезпеки і оборони.

Раніше СБУ запобігла реалізації в Україні радіоактивної речовини Радій-226.