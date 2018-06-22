СБУ запобігла реалізації в Україні радіоактивної речовини Радій-226 (фото, відео)

Правоохоронці виявили спеціально облаштовану на приватному подвір’ї схованку на глибині понад два метри.

Співробітники контррозвідки Служби безпеки в ході багатоетапної спецоперації запобігли реалізації в Україні радіоактивної речовини Радій-226.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що учасники організованого угруповання готували незаконну оборудку з продажу радіоактивного матеріалу Радій-226, ввезеного в Україну контрабандою з однієї із країн Центральної Європи.

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Правоохоронці виявили спеціально облаштовану на приватному подвір’ї схованку на глибині понад два метри. Фахівці вилучили з неї контейнер циліндричної форми, в якому й зберігалася радіоактивна речовина.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 265 Кримінального кодексу України, контррозвідники СБУ із залученням спецпідрозділу ЦСО "А" затримали шістьох учасників організованого угруповання.

"Трьом з них оголошено про підозру в скоєнні злочину та судом обрано щодо них запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Співробітники СБ України встановили всіх співучасників злочину, причетних до незаконного обігу радіоактивних матеріалів. Наразі проводяться слідчі дії для визначення їх рольової участі", - йдеться в повідомленні.

Вилучену речовину було направлено до Інституту ядерних досліджень НАН України, де після проведеної експертизи її було ідентифіковано Радій-226. Встановлено джерело походження радіоактивної речовини - вона вироблена у 1930-х роках Чехословацькою компанією "Radiumchema".

"За висновками експертів Радій-226 у такій кількості є потужним джерелом гамма-випромінювання, без екранування і належного зберігання міг призвести до радіоактивного зараження людей та місцевості. Потрапляння речовини з контейнера на відкриту територію призвело б до зараження двадцяти гектарів. Перебування цієї радіоактивної речовини у незаконному обігу становить істотну суспільну небезпеку для життя і здоров’я населення та могло створити екологічну безпеку в Україні. Використання Радію-226 зловмисниками у терористичних та екстремістських цілях як компоненту для вибухового пристрою так званої "брудної бомби" могло спричинити катастрофічні наслідки на міжнародному рівні", - повідомили в Службі безпеки.

Відео: Служба безпеки України