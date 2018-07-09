У Дніпрі чоловіка розстріляли у дворі власного будинку – ЗМІ
У ніч на 9 липня на вулиці Мандриківській у Дніпропетровську невідомі важко поранили чоловіка. Потерпілого у важкому стані виявили його сусіди.
Читайте такожУ Києві біля вокзалу з травматичної зброї поранили журналістку, яка йшла з дитиною
Про це повідомляє «Інформатор». На місце події негайно прибула «швидка допомога» і кілька екіпажів патрульної поліції.
Відзначається, що потерпілим виявився 31-річний чоловік, його госпіталізували в обласну клінічну лікарню імені І. Мечникова. За словами сусідів, чоловік перебував у тяжкому стані: він хрипів і практично не міг говорити.
Очевидці також бачили на місці події кількох чоловіків, які тікали вглиб вулиці. На пошук підозрюваних направили декілька екіпажів поліції.
На місце події прибули співробітники слідчо-оперативної групи. Обставини інциденту з'ясовуються.
Раніше у Нікополі на Дніпропетровщині поховали школярку, яка стала жертвою вбивці серед білого дня. 13-річна Ліза Корешникова зникла в в зоні відпочинку.