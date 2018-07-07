На Дніпропетровщині поховали жорстоко вбиту серед білого дня 13-річну школярку (відео)

Із дівчинкою сьогодні прощалися рідні, вчителі та однокласники.

У Нікополі на Дніпропетровщині поховали школярку, яка стала жертвою вбивці серед білого дня. 13-річна Ліза Корешнікова зникла в середу в зоні відпочинку.

Тіло дівчинки знайшли за добу неподалік дитячого табору, де вона навідувала подругу. Пошуки вбивці ще тривають. Містяни налякані і не відпускають дітей гуляти самих. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.

Зірка гімназії, спортсменка, дитина з цілком благонадійної родини - вбивство Лізи сколихнуло Нікополь. Із дівчинкою сьогодні прощалися рідні, вчителі та однокласники.

"Просто шок. Чудова дитина. Вона навчалася в економічному класі. Хороші успіхи. Чудовий потенціал. Величезна втрата для школи, для нас всіх", - каже класний керівник Віктор Єрмашенко.

Після раптового зникнення її добу шукали усім містом, навіть з гвинтокрила. Люди не могли повірити, що лихо сталося серед білого дня у популярному місці відпочинку.

Ретельна перевірка кожної машини і поліцейські з автоматами - у Нікополі правоохоронці записують імена, адреси і навіть мобільні телефони людей, що проїжджають повз місце злочину. І це за три доби після вбивства. Деякі водії обурені. Водночас інші містяни до таких перевірок ставляться з розумінням.

Під посиленою охороною тепер дитячий табір, біля якого вбили дівчинку. Окрім поліцейського, тут на чергуванні більше десятка бійців "Дніпра-1". Діти за територію не виходять.

Саме сюди навідати подружку Ліза поїхала у середу вдень. Дівчата поспілкувалися близько години, каже директор табору. Потім Ліза пішла. Сама.

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"Вона вийшла. Все добре. Вставила навушники, подзвонила мамі, що вона вийшла і йде додому. І тут така трагедія. Діти, звичайно, переживають. Плакали, коли дізналися, особливо дівчатка старші", - говорить директор дитячого табору Ірина Дробот.

Дівчинка йшла дорогою із зони відпочинку до міста, де автобуси не ходять. Від табору до зупинки - менше кілометра. Дев'ятикласниця пройшла половину шляху. Її тіло знайшли неподалік. Одягнуту, але без мобільного телефону.

"Тіло знайшли у воді. З явними ознаками насильницької смерті. А саме - шість ножових поранень. Зґвалтування не зафіксоване", - розповідає речниця ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області Ольга Кузнецова.

Тут їздять машини і ходять люди. Чому ніхто не чув криків дівчини, може бути винна негода. Напередодні в Нікополі повалило сотні дерев. Їх якраз пиляли, тому могли не почути.

Поліція просить відгукнутися усіх, хто проходив тут чи проїжджав з відеореєстратором. Перевіряють кожне повідомлення. Водночас поки вбивцю не знайдено, на деяких підприємствах навіть закуповують для працівниць газові балончики.

Вбивці школярки загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Пошуки підозрюваних ще тривають.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня у Нікополі було виявлене тіло 13-річної дівчинки, яка зникла напередодні. У пошуках дитини були задіяні працівники всіх підрозділів поліції, кінологи, курсанти, а також волонтери та городяни.