Жорстоке вбивство на Житомирщині: жінку зарізав 15-річний підліток (відео)

Підозрюваний у вбивстві жінки в Бердичеві - з нормальної повноцінної родини, розповіли у поліції.

Зранку 10 липня під час брифінгу начальник головного управління Нацполіції у Житомирській області В'ячеслав Печененко розповів про те, що вбивцю 37-річної жительки Бердичева Житомирської області затримано.

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За словами поліцейського, є незаперечні докази з місця скоєння злочину та іншого місця, де вбивця викинув свої речі, передає Житомир.info.

"Вбивці 15 років. З нормальної повноцінної сім'ї. Свою провину не визнає. Раніше, звісно, не судимий. Прокуратура підтримала обвинувачення. І запобіжний захід - арешт без права внесення застави", - розповів Печененко.

Нагадаємо, 5 липня у Бердичеві сталося зухвале вбивство 37-річної жінки, яка вийшла вигуляти собаку. Невдовзі після того, як жінка вийшла з квартири, її знайшли з перерізаним горлом та з численними ножовими пораненнями. Це жорстоке вбивство породило багато чуток і домислів та набуло резонансу. Жінку не пограбували, бо прикраси, телефон і ключі від квартири залишилися у вбитої.