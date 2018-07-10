Жорстоке вбивство на Житомирщині: жінку зарізав 15-річний підліток (відео)
Зранку 10 липня під час брифінгу начальник головного управління Нацполіції у Житомирській області В'ячеслав Печененко розповів про те, що вбивцю 37-річної жительки Бердичева Житомирської області затримано.
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За словами поліцейського, є незаперечні докази з місця скоєння злочину та іншого місця, де вбивця викинув свої речі, передає Житомир.info.
"Вбивці 15 років. З нормальної повноцінної сім'ї. Свою провину не визнає. Раніше, звісно, не судимий. Прокуратура підтримала обвинувачення. І запобіжний захід - арешт без права внесення застави", - розповів Печененко.
Нагадаємо, 5 липня у Бердичеві сталося зухвале вбивство 37-річної жінки, яка вийшла вигуляти собаку. Невдовзі після того, як жінка вийшла з квартири, її знайшли з перерізаним горлом та з численними ножовими пораненнями. Це жорстоке вбивство породило багато чуток і домислів та набуло резонансу. Жінку не пограбували, бо прикраси, телефон і ключі від квартири залишилися у вбитої.