В Києві затримали підозрюваного у серії зґвалтувань та нападів на жінок

Зловмисником виявився 45-річний мешканець столиці, раніше судимий за скоєння розбійного нападу.

В Києві затримали зловмисника, який підозрюється в серії зґвалтувань та нападів на жінок.

Про це повідомляє прокуратура Києва. "У понеділок, 9 липня, до Подільського УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на вул. Білицькій у Києві невідомий чоловік напав на 20-річну дівчину, під загрозою насильства примусив її до статевих відносин та пограбував.Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу нападника та затримали його. Зловмисником виявився 45-річний мешканець столиці, раніше судимий за скоєння розбійного нападу. Крім того, під час обшуку у його помешканні правоохоронці вилучили жіночі прикраси, якими він заволодів раніше під час скоєння аналогічного нападу. Друга жертва вже упізнала свої речі", - йдеться у повідомленні.

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На даний час атриманому оголошено підозру ч. 2 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним шляхом), ч. 2 ст. 187 (Розбій) КК України. Готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В межах слідства перевіряється причетність затриманого до вчинення ще 5 нападів на жінок, скоєних на території міста Києва.

Раніше повідомлялося, що на Київщині пенсіонер протягом двох років ґвалтував дитину.