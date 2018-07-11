На Одещині вночі внаслідок удару блискавки загорілась школа

Внаслідок пожежі пошкоджено три навчальних приміщення, перекриття та дах будівлі на загальній площі 200 квадратних метрів.

У місті Балта Одеської області вночі внаслідок удару блискавки загорілась школа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, приблизно опівночі до служби порятунку «101» надійшла інформація про загорання по вулиці Уварова. Близько 00:10 на місце виклику прибули рятувальники й встановили, що загоряння виникло на третьому поверсі триповерхової будівлі школи. Пожежі було присвоєно підвищений ранг «1БІС».

Зазначається, що пожежу було локалізовано близько першої години ночі, а о 3:15 ліквідовано.

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Вогнем пошкоджено три навчальних приміщення, перекриття та дах будівлі на загальній площі 200 кв. м.

Ймовірна причина пожежі - влучення блискавки. Загиблих і постраждалих немає.

Від ДСНС залучалось 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу.

За словами місцевих жителів, дах і 3-й поверх школи практично знищено. Кілька років тому в будівлі було проведено капітальний ремонт.

Раніше у Дніпрі під час грози дерево впало на дах житлового будинку.