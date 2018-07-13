У Дніпрі на підприємстві стався вибух: є загиблі (відео)

01:43, 13 липня 2018
Інциденти
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Пожежі не було / фото ДСНС

Про це повідомляє прес-служба ДСНС області.

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Під час технологічного процесу в електричній печі по плавленню спеціальних металів стався вибух небезпечної суміші, уточнили у відомстві. Пожежі не було, але вибух зруйнував цегляну піч та металевий бункер над нею.

Один працівник загинув на місці, ще один - помер у лікарні.

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Теги: #Дніпро#підприємництво#вибух