У Дніпрі на підприємстві стався вибух: є загиблі (відео)
01:43, 13 липня 2018Інциденти
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Внаслідок вибуху зруйновано цегляну піч та металевий бункер над нею.
Пожежі не було / фото ДСНС
У четвер, 12 липня, у Дніпрі стався вибух у цеху, двоє людей загинули.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС області.
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Під час технологічного процесу в електричній печі по плавленню спеціальних металів стався вибух небезпечної суміші, уточнили у відомстві. Пожежі не було, але вибух зруйнував цегляну піч та металевий бункер над нею.
Один працівник загинув на місці, ще один - помер у лікарні.
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