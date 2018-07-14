У Харкові за підозрою в торгівлі зброєю затримано колишнього військовослужбовця - поліція

Колишній військовослужбовець продав громадянину 4 гранати РГД-5, 8 гранатометів РПГ-7, 1000 патронів різного калібру, самозарядний карабін Сімонова та пістолет CZ.

У Харкові за підозрою у торгівлі зброєю затримали колишнього військовослужбовця.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, чоловіка затримали вчора, 13 липня.

За відомостями поліції, колишній військовослужбовець збув громадянину 4 гранати РГД-5, 8 гранатометів РПГ-7, 1000 патронів різного калібру, самозарядний карабін Сімонова та пістолет CZ. За зброю чоловік отримав 70 тис. грн.

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Оперативні слідчі дії проводилися слідчим відділом Відділу спецполіції в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Харківського гарнізону спільно зі співробітниками СБУ в Харківський області.

Зараз зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі дії тривають.