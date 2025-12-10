Згідно з даними російського Мінфіну, 55 російських регіонів зіткнулися з дефіцитом бюджетів.

Влада Петропавловська-Камчатського в Російській Федерації оголосила про початок зборів із жителів і компаній "добровільних внесків" для поповнення міського бюджету, пише видання Moscow Times.

Громадяни та бізнес можуть поповнювати міську скарбницю на будь-яку суму, проте тільки безготівково. Гроші безпосередньо надходять до міського бюджету. Водночас громадяни і бізнес, готові добровільно допомогти місту, повинні вказати, на що слід пустити кошти. Витратити пожертвування на інші потреби можна тільки за згодою тих, хто їх надав.

"У разі, якщо освоїти кошти не вдалося, або цілей більше немає в плані, гроші повернуться на рахунок, з якого надійшли", - зазначає видання.

Контролем витрачання коштів адміністрація Петропавловська-Камчатського має намір займатися самостійно.

За даними Мінфіну РФ, сукупний дефіцит регіональних бюджетів за підсумками січня-вересня досяг 139 млрд рублів (1,8 млрд доларів). Згідно з даними російського фінансового відомства, з дефіцитом фінансування зіткнулися 55 російських регіонів.

Наприкінці жовтня глава російського Мінфіну Антон Силуанов заявив, що "діра" в місцевих бюджетах російських регіонів у 2025 році може досягти 300 млрд рублів (майже 4 млрд доларів).

З падінням нафтогазових доходів через зниження цін на нафту дефіцит бюджету РФ зростає. Мінфін Росії очікує, що "діра" в бюджеті країни-бензоколонки сягне 5,7 трлн руб., або 2,6% ВВП

Попри це Москва планує витратити 30% бюджету на війну з Україною. У 2026 році 12,93 трлн рублів або 166,8 млрд доларів буде виділено на армію, зокрема закупівлі зброї - це рекордні військові витрати з часів СРСР.

