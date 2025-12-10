Замкнута 'сіра зона': деякі райони Мирнограда близькі до оточення, - ЗМІ

Зазначається, що під час руху коридором з міста українські бригади несуть втрати.

Вихід з Мирнограда Донецької області умовним "коридор" за останні тижні став ще небезпечнішим.

Про це повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на своїх неназваних двох співрозмовників та мапу DeepState.

"Замкнута "сіра зона", яку сьогодні навколо Мирнограда зобразив DeepState, тримається вже фактично кілька тижнів. Останній раз ми міняли людей на техніці всередині листопада, потім на початку грудня пішки змогли вийти кілька людей – це все. У листопаді була ще одна спроба через Родинське, але всі три машини – наші та суміжників – були знищені.

Тепер я розумію, чому так швидко впав Покровськ, бо в нас виходить те саме. Виникає момент критичного накопичення ворога і все – вони всюди, і зупинити це неможливо. Бо це перед цим виноситься логістика, дрони, відтягується арта", - цитує видання свого співрозмовника – офіцера-морпіха, який воює на Покровському напрямку.

Зазначається, що оскільки шляху до Мирнограда через Покровськ більше немає, бо значна частина міста захоплена, то український гарнізон змушений користуватися дорогами через два крихітних села – Рівне та Світле. При цьому наголошується, що частина села Рівне під противником.

"Таким чином коридор для виходу з міста став ще небезпечнішим"", - зазначає видання.

В повідомленні сказано, що загалом умовний "коридор" виходу з Мирнограда – це пара кілометрів "сірої зони" між частково захопленим селом Рівне та захопленим селом Красний Лиман. Родинське, яке розташоване північніше за Красний Лиман, під противником приблизно на 80%.

"Пересування цим коридором є небезпечним щонайменше останні 3-4 тижні. Під час руху, про що УП точно відомо, українські бригади несуть втрати – противник буквально скрізь. Бригади ДШВ намагалися розчистити цей коридор, але наразі про результат цих дій нам невідомо", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що паралельно з тим, як росіяни намагаються перерізати дорогу до Мирнограда, вони збільшують свою присутність у самому місті. При цьому точну кількість противника визначити неможливо, оскільки в українських військових стає все менше доступних засобів для спостереження.

"Деякі райони Мирнограда, як розповідають УП військові, близькі до оточення", - йдеться в повідомленні.

За даними "Української правди" серед військовослужбовців, що намагаються вивести своїх людей з міста і втрачають їх у "сірому коридорі", вважають, що офіційна інформація не відповідає дійсності.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 9 грудня, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Мирноград не перебуває в оточенні. Хоча в місті й ускладнена логістика, але її проводять.

За рішенням командування, підрозділи Сил оборони здійснили організований маневр у районі населених пунктів Лисівка та Сухий Яр, особовий склад був переміщений на більш вигідні рубежі.

Про це вчора, 9 грудня, повідомляв 7 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ (ДШВ) з приводу відходу від частини позицій біля Покровська і Мирнограда Донецької області.

Зазначалося, що маневр проведено задля збереження життя військовослужбовців, покращення логістичного забезпечення угруповання та вирівнювання лінії фронту.

Йшлося про те, що відхід був раніше, але з міркувань безпеки інформація про проведення операції певний час не оприлюднювали, щоб уникнути ризиків зриву її виконання.

