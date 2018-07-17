На Полтавщині чоловік травмувався внаслідок вибуху гранати, прив'язаної до воріт його двору

За даними експертів, вибух гранати РГД-5 стався, коли чоловік відчиняв ворота.

Житель Миргорода Полтавської області отримав травми внаслідок вибуху гранати РГД-5, яка була прив'язана до воріт його двору.

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Про це УНІАН повідомив начальник відділу зв'язків з громадськістю Головного управління Нацполіції в Полтавській області Юрій Сулаєв.

«Експерти на місці встановили, що вибухнула граната РГД-5. Саме осколки гранати травмували чоловіка. Його госпіталізовано», - розповів представник поліції.

За словами начальника Головного управління Нацполіції у Полтавській області Андрія Замахіна, вибух стався в момент, коли чоловік відкривав ворота.

«Гранату було прив'язано до кута воріт. Якби вона була прив'язана не там, то могла статись трагедія. Поліція розглядає різні версії події, але, скоріш за все, це попередження. Від кого - з'ясовуємо», - зазначив Замахін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Миргороді внаслідок вибуху невідомого предмета було травмовано чоловіка.