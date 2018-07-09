На Вінниччині зловмисник жбурнув гранату в поліцейського (відео)

42-річний місцевий житель, раніше судимий за крадіжку, кинув гранату у бік правоохоронців під час втечі.

На Вінниччині правоохоронці затримали зловмисника, який підірвав бойову гранату та поранив поліцейського.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області, вчора, 8 липня, поліцейські отримали повідомлення, що на залізничній станції в с. Флорино Бершадського району області невідомий погрожує людям гранатою.

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На місце оперативно прибули співробітники сектору реагування патрульної поліції. Під час затримання зловмисник кинув у бік поліцейських гранату. У результаті правоохоронець отримав травми від вибухової хвилі. Із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку поліцейський госпіталізований до неврологічного відділення районної лікарні. За словами лікарів, його стан - середнього ступеню важкості.

Зловмисник затриманий. Ним виявився 42-річний місцевий житель, раніше судимий за крадіжку.

Під час огляду місця події працівники вибухотехнічної служби поліції та кінологи вилучили залишки гранати, важіль до запалу від гранати УЗРГМ-2 та пластид вагою близько 100 грамів. Речові докази направлені на експертизу. Поліцейські з’ясовують походження вибухівки та з якою метою її було придбано.

Дії затриманого кваліфікують за ст.348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця). Йому загрожує позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років, або довічне позбавлення волі.

Відео: Поліція Вінниччини

Як повідомляв УНІАН, в Львові в неділю, 8 липня, стався вибух в квартирі житлового будинку, внаслідок чого загинув чоловік, ще одна людина травмована. Попередньо встановлено, що в квартирі вибухнула граната.