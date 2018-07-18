Лобове зіткнення: в результаті кривавої ДТП в столиці загинуло дві людини (фото)
14:02, 18 липня 2018Інциденти
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Ще двоє з травмами госпіталізовані до лікарні.
У Києві в результаті ДТП загинуло дві людини / фото kyiv.npu.gov.ua
Вранці на вулиці Саперно-Слобідській у Києві сталася ДТП: зіткнулися автомобілі Mercedes і Daewoo Lanos.
Як повідомили у відділі комунікації поліції Києва, водій Mercedes виїхав на зустрічну смугу, де "лоб у лоб" зіткнувся з Lanos.
В результаті зіткнення водій і пасажир Daewoo отримали травми несумісні з життям. Ще дві людини, пасажир і водій Mercedes, госпіталізовані до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.
Ще дві людини в результаті ДТП отримали травми, з госпіталізували / фото kyiv.npu.gov.ua
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 10-ти років.
Як повідомляв УНІАН, 13 липня в ДТП під Львовом загинули двоє військових, ще троє людей травмовано.
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