Лобове зіткнення: в результаті кривавої ДТП в столиці загинуло дві людини (фото)

Ще двоє з травмами госпіталізовані до лікарні.

Вранці на вулиці Саперно-Слобідській у Києві сталася ДТП: зіткнулися автомобілі Mercedes і Daewoo Lanos.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Києва, водій Mercedes виїхав на зустрічну смугу, де "лоб у лоб" зіткнувся з Lanos.

В результаті зіткнення водій і пасажир Daewoo отримали травми несумісні з життям. Ще дві людини, пасажир і водій Mercedes, госпіталізовані до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 10-ти років.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня в ДТП під Львовом загинули двоє військових, ще троє людей травмовано.