У ДТП під Львовом загинуло двоє військових, ще трьох осіб травмовано (відео)

За даними Міноборони, у ДТП загинули двоє військовослужбовців Самбірського гарнізону, ще двоє – травмовані.

У передмісті Львова під час зіткнення мікроавтобуса Ford Transit з легковим автомобілем Mazda загинуло двоє осіб, ще троє отримали травми.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода сталася, сьогодні, 13 липня, близько 15:00 між селами Лапаївка та Оброшино Пустомитівського району.

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«Зіткнулись мікроавтобус Ford Transit та легковик Mazda. Внаслідок зіткнення четверо осіб, які перебували у легковику, отримали травми, двоє з них – померли на місці події. Також травмований водій мікроавтобуса. Потерпілі госпіталізовані, лікарі уточнюють їх діагнози», - зазначається у повідомленні.

Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві оборони України, під час ДТП загинули двоє військовослужбовців Самбірського гарнізону (Львівська область), ще двоє військових цього гарнізону отримали травми. Загиблі і травмовані військовослужбовці перебували в легковому автомобілі.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня у Харкові внаслідок зіткнення з авто на місці ДТП загинули два мотоциклісти.