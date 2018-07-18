На Закарпатті із погонею та стріляниною затримали банду наркоторгівців

Під час затримання правопорушники намагалися втекти на автомобілі, поліція застосувала табельну зброю.

У Закарпатській області правоохоронці провели спецоперацію із затриманням членів організованої злочинної групи за підозрою в торгівлі наркотиками в особливо великих розмірах.

Про це УНІАН повідомив речник Національної поліції України Ярослав Тракало.

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«Співробітники Департаменту у боротьбі з незаконним обігом наркотиків Нацполіції під процесуальним керівництвом Військової прокуратури проводять спецоперацію із затримання членів ОЗГ, яка тривалий час займалася незаконним постачанням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах на території області та інших регіонів України», – зазначив він.

За словами Тракала, під час затримання правопорушники намагалися втекти на автомобілі і здійснили наїзд на співробітника поліції. Правоохоронцю надано медичну допомогу.

«Для зупинки транспортного засобу правоохоронці застосували вогнепальну табельну зброю», - сказав речник.

Тракало розповів, що поліція вилучила наркотики, а також вогнепальну і холодну зброю.

Він зазначив, що зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу затриманим членам ОЗГ.