"Раптовий розлад шлунку": у Чернівцях фура провезла інспектора на капоті майже 5 кілометрів (відео)

Мотиви водія лишаються незрозумілими, адже з вантажем у підсумку виявилося все добре - і за документами, і за вагою. В поясненні чоловік написав, що в нього раптово стався розлад шлунку.

Дивовижний виклик надійшов на лінію 102 у Чернівцях: інспектор "Укртрансбезпеки" просив зняти його з капота фури, що їхала трассою.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

На бампері фури на швидкості добрих 60 км/год він проїхав майже п’ять кілометрів. Інспектор запевняє, що водій його добре бачив і навіть намагався скинути.

"То гальмував, то пришвидшував. Коли я постукав у лобове скло, він посміхнувся і нецензурно показував пальці, жести", - розповів Денис Ключевський.

Вантажівку з Дніпра, що везла курятину на завод на Буковину, працівники "Укртрансбезпеки" зупинили, щоби перевірити законність вантажу та можливість перегрузу. 58-річний водій зупинився перед вагами, однак коли інспектор підійшов, раптово рушив.

"Водій раптово дав задній хід і без попереджень натиснув на акселератор. Так що в мене не було можливості відскочити ні вправо, ні вліво" - пояснив старший державний інспектор.

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З людиною на бампері водій доїхав до найближчої заправки, де зупинився і спробував утекти.

Колеги інспектора, що їхали за фурою, викликали поліцію. "Патрульні поліцейські, які прибули на місце події, виявили цього водія і склали на нього адміністративні матеріали за вчинення дорожньо-транспортної пригоди і залишення місця ДТП. На місце викликали слідчо-оперативну групу", - повідомила речниця патрульної поліції в Чернівецькій області Юлія Доліба.

Однак потерпілий інспектор писати заяву відмовився. "Я не отримав тілесних ушкоджень, тому не було сенсу тягнути цю людину на кримінал. Нехай це буде на його совісті", - пояснив Ключевський.

Інспектор уже повернувся на робоче місце, а столичне керівництво за ризик для життя збирається його преміювати. А для всіх співробітників готує тренінг, як діяти у таких випадках. "Буде проведено додаткове навчання, будемо попереджати і мінімізувати такі ризики, приймати штрафні санкції по відношенню до перевізника", - пообіцяв тимчасовий керівник "Укртрансбезпеки" В’ячеслав Дідківський.

Там додають, що мотиви водія лишаються незрозумілими, адже з вантажем у підсумку виявилося все добре - і за документами, і за вагою. В поясненні чоловік написав, що в нього раптово стався розлад шлунку.