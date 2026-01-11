Награлися: Battlefield 6 втратив майже всіх гравців за лічені місяці

Онлайн-шутер обвалився з пікових 750 тисяч осіб на релізі в жовтні до менше ніж 100 тис.

Онлайн-шутер Battlefield 6, який показав один з найвражаючих стартів в історії серії, продав понад 7 млн копій за три дні і встановив рекорд за кількістю одночасних гравців (майже 750 тисяч в Steam), за останні місяці втратив майже 90% своєї аудиторії, звернули увагу ЗМІ.

На момент публікації матеріалу гра не входить навіть до топ-20 популярних релізів Steam по онлайну. Якщо на запуску шутер міг похвалитися піковим онлайном в 747,4 тис. геймерів, то з 5 по 10 січня максимальний добовий показник скоротився до 85-100 тис. гравців.

За графіком SteamDB, який відстежує статистику запусків ігор, видно, що Battlefield 6 поступово втрачає аудиторію в Steam. Сплеск активності був під час запуску першого сезону, але потім знову спостерігався спад.

Рейтинг Battlefield 6 в Steam також просів до статусу "Змішаний" (52% позитивних відгуків), а запущений безкоштовний режим королівської битви REDSEC отримав ще нижчі оцінки – 30% і "В основному негативні".

Точну причину такого спаду назвати складно. Проте частина гравців вважає, що це пов'язано з відсутністю нового контенту, особливо свіжих карт. Ситуацію погіршує і нав'язлива модель монетизації: навіть при вартості базового видання $70 гра переповнена мікротранзакціями, рекламою бойового пропуску і платними івентами.

Гра вийшла 10 жовтня 2025 року. Крім Steam, вона доступна на ПК через EA App і Epic Games Store, а також на консолях PS5 і Xbox Series X/S. Статистики по перерахованих платформах у відкритому доступі немає.

