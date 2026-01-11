Снігопад паралізував третій за величиною аеропорт Польщі: низку рейсів скасували

Відзначається, що всі служби посилено працюють над усуненням проблем.

Серйозні проблеми виникли в польському аеропорту Гданська через сильний снігопад. Деякі рейси скасували, а інші затримуються

Видання RMF24 пише, що на неділю, 11 січня, синоптики оголосили II рівень небезпеки для Поморського воєводства. Відзначається, що в Гданську йшов сильний сніг, що ускладнювало посадку літаків.

Проблеми виникли ще в суботу, але третій за величиною аеропорт Польщі не закривали. Водночас через велику кількість снігу екіпажі деяких літаків вирішили сісти в інших аеропортах. Всього скасували або перенаправили 14 рейсів, що створило проблеми для пасажирів. Так, з Гданська не вилетіли літаки, що прямували до Стокгольма, Копенгагена, Амстердама, Франкфурта і Варшави.

"Наші служби інтенсивно розчищають сніг в аеропорту. Наразі погода сприятлива, опадів немає, але прогноз не оптимістичний. Можливі подальші збої. Ми просимо пасажирів стежити за статусом своїх рейсів і зв'язатися зі своїми авіакомпаніями", - повідомила прес-секретар аеропорту Агнешка Михайлов.

Негода в Польщі - останні новини

Складні погодні умови та аварії на польській залізниці призвели до масових затримок і скасувань поїздів. Крім того, через снігопади виникли труднощі і на автомобільних дорогах. Сильні хуртовини спричинили величезні затори.

Також через погодні умови аеропорт у Модліні тимчасово призупинив авіаційний рух.

