Прикордонники показали, який вигляд має острів Зміїний взимку (відео)

Острів знаходиться у північно-західній частині Чорного моря, за 120 кілометрів від Одеси.

Прикордонники показали, який виглядає має взимку острів Зміїний, звільний від російських окупантів у червні 2022 року.

"Унікальні кадри від прикордонників: як виглядає зимовий острів Зміїний прямо зараз!" - наголосили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

На відео, яке оприлюднили прикордонники, можна побачити острів, за який у 2022 році велись запеклі бої між Україною та РФ.

На кадрах, що зроблені, імовірно, за допомогою дрона, зафіксовано острівну територію, на якій є певні пошкоджені споруди. Також видно, що там установлено прикордонний стовп у жовто-синіх кольорах, який підкреслює приналежність острова до нашої держави. Поруч на великому щиті напис "Острів Зміїний – Україна".

Що відомо про острів Зміїний

Зміїний - острів у Чорному морі, який належить Україні та визначає її територіальні води. Він розташований у північно-західній частині моря, приблизно за 37,5 кілометра від узбережжя на схід від дельти Дунаю. Відстань від острова до Одеси - 120 км. Територіально належить до Вилківської міської громади Ізмаїльського району Одеської області.

У лютому 2022 року армія РФ окупувала Зміїний, звільнити його вдалося 30 червня цього ж року. На острові росіяни намагалися облаштувати комплекс "прикриття" свого флоту, який став уразливим після потоплення крейсера "Москва". Пізніше противник неодноразово атакував Зміїний за допомогою тактичної авіації, скидаючи фугасні бомби.

Зі Зміїного евакуювали котів

Як повідомляв УНІАН, восени з острова Зміїний представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України евакуювали 15 котів. Тоді йшлося, що наближення морозів ускладнює життя численних котів і кошенят, які мешкають на острові. Тому бійці "Спецпідрозділу Тимура" ГУР, які здійснювали патрулювання акваторії, вирішили евакуювали тварин з острова на "велику землю". Тоді котиків транспортували морем та потім привезли до одного з притулків для тварин.

