Страшна ДТП на Житомирщині: двоє постраждалих дітей перебувають у тяжкому стані

До реанімації доправлені 11-річна дівчинка та хлопчик на вигляд 13-ти років.

На Житомирщині двоє дітей, які дістали травми внаслідок ДТП за участю маршрутного автобуса та вантажівки на трасі Київ-Чоп, перебувають у тяжкому стані.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Житомирській області.

Згідно з повідомленням, станом на 13.30 відомо, що серед травмованих дітей – дівчинка, 2007 р.н., жителька с. Гульськ Новоград-Волинського району Житомирської області та хлопчик, на вигляд 13-ти років.

«Діти у тяжкому стані госпіталізовані до реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні», - йдеться у повідомленні.

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Також у медичні заклади Житомира доставлені: жителька Ружинського району Житомирщини, 1993 р.н., житель Новограда-Волинського, 1963 р.н., житель Коростеня, ще одна жінка, особа якої встановлюється.

На місці події продовжують працювати слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції в області та Житомирського відділення поліції, патрульні, рятувальники та медики.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 липня, близько 10.40 на 127 км автодороги Київ – Чоп біля с. Глибочиці Житомирського району внаслідок зіткнення маршрутки та вантажівки загинули 10 людей, ще 10 госпіталізовані.

Серед загиблих – одна дитина та водій маршрутного автобуса.

Президент України Петро Порошенко доручив керівництву Житомирської області надати усю необхідну допомогу постраждалим внаслідок аварії.