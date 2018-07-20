Серед 10 загиблих внаслідок ДТП на Житомирщині – одна дитина та водій маршрутки (фото)

Усього в маршрутному автобусі перебувало 20 осіб – водій та 19 пасажирів.

Серед десяти загиблих у дорожньо-транспортній пригоді, яка сталась сьогодні вранці на трасі Київ-Чоп у Житомирській області – одна дитина та водій маршрутного автобуса.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України у Житомирській області.

Згідно з повідомленням, сьогодні о 10:45 у с. Глибочиця Житомирського району на 127 км траси Київ–Чоп сталося зіткнення маршрутного автобуса «Мерседес Спрінтер» сполученням «Київ-Рівне» з вантажним автомобілем ДАФ, що стояв на узбіччі.

Читайте такожМасштабна ДТП на Житомирщині: в області оголошено день жалоби

За оперативною інформацією, внаслідок ДТП водій маршрутного автобуса та 9 пасажирів загинули (з них 1 дитина) та 10 пасажирів отримали травми, з них – 2 дитини. Фахівці ДСНС врятували з понівеченої маршрутки хлопчика, орієнтовно 10-річного віку, та дістали тіла загиблих. Усього в маршрутному автобусі перебувало 20 людей – водій та 19 пасажирів.

Потерпілих з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано до лікарень Житомира.

На місці аварії працюють 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 11 чоловік особового складу підрозділів ДСНС, а також оперативна група УДСНС України у Житомирській області на чолі з начальником управління, слідчо-оперативна група ГУ Нацполіції в області.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 липня, близько 10.40 на 127 км автодороги Київ – Чоп біля с. Глибочиці Житомирського району внаслідок зіткнення маршрутки та вантажівки загинули 10 людей, ще 10 госпіталізовані.