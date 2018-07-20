У Львові облили зеленкою блогера, який писав про "громадянську війну" в Україні (фото, відео)

У Львові облили зеленкою місцевого провокатора.

20 липня у Львові дісталося місцевому блогеру Павлу Хоміву, відомого своїми негативними постами про АТОшників та "громадянську війну" в Україні.

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Його облили зеленкою, пише на своїй сторінці у Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

Сам Хомів стверджує у Facebook, що на нього напала група колишніх АТОшників біля Галицького суду Львова. "Співробітники патрульної поліції були свідками і вже захищають", - написав він.

Як повідомлялося, 7 липня львівські АТОшники та активісти зустріли місцевого блогера Павла Хоміва. Після словесної перепалки чоловіки викликали поліцію та доправили його до райвідділку.