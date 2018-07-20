Омелян назвав причину сьогоднішніх смертельних ДТП в Україні

Сьогодні в Миколаївській і Житомирській областях сталися ДТП за участю мікроавтобусів, які забрали життя 15 осіб.

Причиною смертельних ДТП в Україні сьогодні, 20 липня, в результаті яких загинули 18 осіб і більш як 20 дістали травми, стало грубе порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook.

"Жахливі ДТП забрали життя 15 осіб. Більш як десять травмовані. В обох випадках причиною аварій стало грубе порушення правил дорожнього руху", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Миколаївській і Житомирській областях сталися ДТП за участю мікроавтобусів, які забрали життя 18 осіб. Так, у Миколаївській області в результаті зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою 5 осіб загинуло, ще 12 госпіталізовано. У Житомирській області в результаті зіткнення маршрутки і вантажівки загинуло 10 осіб, ще 10 госпіталізовано.

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Останнім часом кількість резонансних аварій збільшилася. Так, вранці 17 квітня в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області в результаті зіткнення автомобіля Маzdа, маршрутки і автобуса, що перевозив співробітників одного з місцевих підприємств, 8 людей загинуло, 16 постраждалих госпіталізовано. У відповідь на це Лавренюк запропонував скасувати жовтий сигнал світлофора на дорогах у зв'язку з випадками ДТП через проїзд на жовте світло.

На початку листопада 2017 року, після резонансного ДТП у Харкові, коли загинули 6 осіб, Кабінет міністрів України на своєму засіданні ініціював ряд змін до законодавства і нормативно-правових актів для підвищення безпеки на дорогах.

Тоді міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував, щоб термін дії водійського посвідчення для особи, яка отримала його вперше, становив 2 роки. При цьому він заявив, що, якщо протягом 2 років особа вчиняє не більше двох порушень, то після цього видається посвідчення водія на 30 років, без необхідності здавати на права.

Також Аваков запропонував знизити максимальну швидкість руху в населених пунктах України з 60 км/год до 50 км/год і збільшити розмір штрафів за перевищення швидкісного режиму.