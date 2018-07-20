Унаслідок смертельної ДТП на Житомирщині загинув громадянин Грузії

За даними поліції, водій маршрутки "Київ - Рівне" родом із Хмельницької області.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участі маршрутного автобуса та вантажівки, яка сталася сьогодні вранці на трасі Київ-Чоп у Житомирській області, загинув громадянин Грузії.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

Згідно з повідомленням, станом на 17.00 відомо, що серед загиблих: громадянин Грузії, 1962 р.н., житель Полонного Хмельницької області, 1974 р.н. (водій маршрутного автобуса), житель с. Гульська Новоград-Волинського району, 2004 р.н., жителька Києва (уродженка Рівненщини), 1958 р.н.

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Також у медичні заклади Житомира доставлені: жителька Ружинського району Житомирщини, 1993 р.н., житель Новограда-Волинського, 1963 р.н., житель Коростеня, жителька с. Гульська Новоград-Волинського району, 1999 р.н., жителька Новограда-Волинського, 1975 р.н., ще одна жінка, особа якої встановлюється.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) ККУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 липня, близько 10.40 на автодорозі Київ – Чоп біля с. Глибочиці Житомирського району внаслідок зіткнення маршрутки сполученням «Київ – Рівне» та вантажівки загинули 10 людей, ще 10 госпіталізовані.

Серед загиблих – одна дитина та водій маршрутного автобуса.