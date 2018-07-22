В Одесі на будинках з'явилися антисемітські написи - поліція шукає авторів (фото)

Встановлюються обставини появи цих написів, а також особа, яка їх зробила.

В Одесі поліція встановлює обставини появи на будівлях у центрі міста написів антисемітського змісту.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіціі в Одеській області, їх виявлено сьогодні в Приморському районі міста. Зараз на місці події працюють правоохоронці. Встановлюються обставини появи цих написів, а також особа, яка їх зробила.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.