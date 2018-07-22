В Одесі невідомі підпалили чотири автомобілі

В результаті загоряння, вогнем знищено один легковий автомобіль і значно пошкоджено три.

В Одесі в ніч на 22 липня невідомі підпалили чотири автомобілі.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС в області, приблизно о 3.40 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загорання автомобілів по вулиці Балківська.

Читайте такожУ Києві вночі спалили машину помічника Мосійчука (відео)

Рятувальники, які прибули на місце виклику, встановили, що біля житлового будинку горять чотири легкових автомобілі. Близько 4.00 пожежу було ліквідовано. В результаті загоряння, вогнем знищено один легковий автомобіль і значно пошкоджено три.

Причина пожежі встановлюється. За попередніми даними, стався підпал.

Загиблих і постраждалих немає.

Раніше на Рівненщині підпалили автомобіль чиновника райдержадміністрації.