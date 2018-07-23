Жахлива ДТП на Житомирщині: власника маршрутки відправили під домашній арешт (відео)

Чоловіка затримали одразу після аварії і вже сьогодні закінчувався термін його утримання, внаслідок зіткнення маршрутки та вантажівки загинули 10 осіб.

Сьогодні Корольовський районний суд Житомира відправив під домашній арешт Петра Луцика – власника маршрутки «Київ-Рівне», в якій у ДТП 20 липня загинули 10 людей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Корольовському районному суді міста, саме цей суд обрав чоловікові запобіжний захід та ухвалив відправити його під домашній арешт терміном на 60 діб.

Натомість прокуратура наполягала на тому, щоб Луцика утримували під вартою.

Чоловіка затримали одразу після аварії і вже сьогодні закінчувався термін його утримання.

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Луцика звільнили з-під варти у залі суду.

Як повідомляв УНІАН, вранці 20 липня на автодорозі Київ-Чоп біля с. Глибочиці Житомирського району внаслідок зіткнення маршрутки та вантажівки загинули 10 осіб, ще 9 були госпіталізовані. Власника маршрутки було затримано у порядку ст. 208 КПК України.