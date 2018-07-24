В Україні за півроку з вини п’яних водіїв сталося понад 2 тисячі ДТП

Безпечність нетверезих водіїв призвела до загибелі 42 громадян та травмування 446 людей.

В Україні за півроку з вини п’яних водіїв сталося понад дві тисячі дорожньо-транспортних пригод, з них більше 340 – з потерпілими.

Про це йшлося сьогодні, 24 липня, під час робочої міжвідомчої наради Міністерства внутрішніх справ під головуванням першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, повідомили у прес-службі Національної поліції.

Як зазначив начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування (ДОАЗОР) Олексій Сергєєв, з початку року трапилось 97 резонансних ДТП, в яких загинуло або травмовано багато осіб. Причому половина з цих подій сталася за участі автобусів та маршрутних транспортних засобів. Сергєєв додав, що основними причинами аварій за участі перевізників є неналежний технічний стан транспортних засобів та свідоме ігнорування водіями вимог правил дорожнього руху. «Водночас, чи не найбільш масштабні та криваві ДТП вчиняються водіями, які перебували у стані сп’яніння. За перші шість місяців цього року з вини нетверезих водіїв сталося понад 2 тисячі аварій, 349 з яких – з потерпілими. Безпечність таких осіб призвела до загибелі 42 громадян та травмування 446 людей», – зауважив начальник ДОАЗОР і додав, що складено понад 61 тис. адміністративних протоколів за фактами вчинення відповідних правопорушень.

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При цьому Сергєєв наголосив, що на сьогодні загальна ситуація на автошляхах є найбільш спокійною за останні три роки. Так, на 10% зменшилась загальна кількість ДТП порівняно з попередніми періодами. Число ДТП, в яких є постраждалі, також зменшилося на 16%, кількість летальних випадків – на 10%.

З урахуванням результатів аналізу аварійності у Нацполіції розробили та затвердили план невідкладних заходів щодо посилення безпеки дорожнього руху та зниження аварійності на території держави.

Як повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, до патрулювання доріг додатково залучено 54 екіпажі патрульної поліції та 114 екіпажів груп реагування патрульної поліції. На патрулювання доріг міжнародного, державного та регіонального значення заступають 540 екіпажів, які фокусують увагу саме на безпеці дорожнього руху.

Також, додав він, створено спільні мобільні групи з числа працівників Департаменту патрульної поліції та Департаменту превентивної діяльності з метою перевірення стану несення служби.

«Взято на контроль несення служби нарядами патрульної служби на автомобільних шляхах державного значення, місцях концентрації ДТП та місцях з напруженим транспортним рухом. У першу чергу, у південному напрямку та напрямку країн Європейського союзу. Ми вже маємо конкретні результати і докладемо зусиль, аби ситуація на автошляхах України стала безпечнішою», - наголосив Білошицький.

Раніше п’яний водій на Львівщині збив подружжя, коли їхав з місця першої ДТП.