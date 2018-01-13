П’яний водій на Львівщині збив подружжя, коли їхав з місця першої ДТП (відео)

На Львівщині сталася подвійна аварія за участі п’яного водія. Спершу він протаранив інший автомобіль, а потім збив подружжя, яке йшло узбіччям дороги.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Трагедія сталася в селі Сторонибаби Буського району. Внаслідок наїзду 59-річна жінка загинула на місці, її чоловіка госпіталізували. Як з’ясували слідчі, перед ДТП із пішоходами водій пошкодив чужий автомобіль і саме їхав додому за грошима, щоби компенсувати завдані збитки.

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Винуватець аварії пояснив поліції, що пішоходів не побачив, бо вони йшли узбіччям. Водія вже затримали, йому загрожує десять років ув'язнення. "Було встановлено, що він знаходився в стані алкогольного сп’яніння, апарат "Драгер" показав, що в нього відсоток алкоголю в крові знаходиться в межах 2,5 проміле", - розповів представник поліції Тарас Ханик.