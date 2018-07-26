ЗМІ дізналися подробиці про сім'ю дівчинки, яка загинула під колесами Hummer в Києві

Спочатку думали кремувати дівчинку в Києві, але потім вирішили відвезти її на батьківщину.

Загиблу на пішохідному переході в Києві 10-річну Анастасію Артемову збираються везти ховати на батьківщину, в місто Коломну Московської області.

Її мама, Світлана, зараз перебуває у тяжкому стані. Як розповіли "Обозревателю" її знайомі, в момент аварії мати з донькою саме поверталися додому.

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Коли на світлофорі загорілося зелене світло для пішоходів, вперед знайомий хлопчик побіг, за ним - 10-річна Настя, а далі йшла Світлана.

"Hummer фактично пронісся між Світланою і хлопчиком, збивши саме Настю", - каже знайома. За її словами, спочатку думали кремувати дівчинку в Києві, але потім вирішили відвезти її на батьківщину.

Сім'я живе в місті Коломна Московської області Росії. Настя народилася там. Мама розлучена з її батьком і виховувала доньку сама.

Як повідомляв УНІАН, водій автомобіля Hammer, грубо ігноруючи правила дорожнього руху, а саме - червоний сигнал світлофора, здійснив наїзд на дівчинку, яка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході. Від отриманих травм 10-річна дитина померла в кареті швидкої медичної допомоги.

Водія затримали біля ТЦ "Парус" на вулиці Мечникова і доставили до міської наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія" для проходження освідування на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Вирішується питання про додаткову кваліфікацію його дій за ст. 135 ККУ (залишення у небезпеці). Готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, прокуратура Києва готує клопотання до суду про арешт автомобіля Hammer.

Проводяться всі необхідні слідчі дії для встановлення обставин ДТП та її механізму.