На Донеччині зіткнулися два автомобілі: троє загиблих, ще сімох травмовано

Зіткнення сталося на на міжміській дорозі поблизу повороту в сторону с. Зайцеве.

У Бахмутському районі Донецької області зіткнулися два автомобілі, в результаті чого загинули троє людей, ще сімох травмовано.

Про це йдеться в повідомленні обласної поліції. Зіткнення автомобілів «Рено» та «Опель» сталося сьогодні близько 10-ї ранку на трасі Горлівка-Бахмут. На місці працюють поліцейські.

"За попередніми даними на міжміській дорозі поблизу повороту в сторону с. Зайцеве сталося зіткнення двох легковиків. Внаслідок аварії від отриманих травм три пасажира «Опеля» загинули. Водії автівок та 5 інших пасажирів госпіталізовано до лікарні м. Бахмут з травмами різного ступеню важкості", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожВодій Hummer, який на смерть збив дитину у центрі Києва, частково визнав свою провину

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ст. 286 ч. 2 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого).

Раніше у Вінниці зіткнулись три легковика, мікроавтобус та вантажівка.