Окупанти просунулися у двох областях України, - DeepState

За даними Генштабу, на передовій відбулося 118 бойових зіткнень з противником.

Російські окупаційні війська просунулися на кількох ділянках фронту. Ворог зміг просунутися у тому числі на Донеччині.

Про це інформує аналітичний проєкт DeepState. Зазначається, що загарбники мали успіх поблизу населених пунктів Яблунівка та Залізнянське Донецької області.

Також, за даними аналітиків, противник просунувся на території Запорізької області.

Відео дня

"Ворог просунувся поблизу Залізнянського, Яблунівки та у Степногірську", – йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 22:00 14 січня повідомляє, що на фронті відбулося 118 бойових зіткнень із противником. Найбільш активним ворог був на Покровському напрямку. Там окупанти здійснили 23 спроби потіснити українських захисників.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 17 бойових зіткнень. Сили оборони відбивали ворожі атаки в районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Зеленого, Святопетрівки.

Війна в Україні: важливі новини

За даними британської розвідки, за 2025 рік втрати Росії в Україні сягнули близько 415 тисяч військових убитими і пораненими. Зазначалося, що цей показник поступається лише даним 2024 року, коли ворожі втрати становили 430 тисяч осіб.

Раніше українські військові "затрофеїли" російський танк Т-80БВМ. Він був оснащений антидроновим "мангалом" – каркасом із сітки та тросу.

Вас також можуть зацікавити новини: