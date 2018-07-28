На столичній Оболоні виявлено тіло 16-річної дівчини з ознаками насильницької смерті

Правоохоронці проводять комплекс розшукових заходів, спрямованих на встановлення та затримання підозрюваного у вчиненні злочину. Слідчі розпочали кримінальне провадження.

У Києві на Оболоні виявлено тіло 16-річної дівчини, жительки Закарпатської області з ознаками насильницької смерті.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації столичної поліції, до Оболонського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що її сестра пішла з дому та не повернулася.

Співробітники поліції негайно відреагували та розпочали невідкладні дії з пошуку дівчини.

Близько 3.00 ночі поліцейські у лісосмузі на вулиці Вишгородській знайшли тіло потерпілої зі слідами насильницької смерті.

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Слідчим відділом поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вживають необхідних заходів, аби встановити причетних до скоєння тяжкого злочину осіб. Тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Досудове розслідування триває.