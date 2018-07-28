На Харківщині в саморобному басейні потонули дві малолітні дитини (відео)

Поліція відкрила кримінальне провадження.

На Харківщині в саморобному басейні потонули дві малолітні дитини - дворічна та трирічна сестри.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Харківській області, інформація про подію в селі Сенькове надійшла до Куп’янського відділу поліції ввечері 27 липня.

Працівники поліції встановили, що 30-річний батько на декілька хвилин залишив без нагляду двох доньок, які купалися у саморобному басейні. Коли чоловік повернувся, то виявив дівчаток у непритомному стані. На місце прибула бригада швидкої медичної допомоги, яка констатувала смерть дітей.

Відомо, що родина загиблих характеризується позитивно, на обліках у поліції не стоїть.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство").