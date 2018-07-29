У Дніпрі вода з метро затопила дорогу та подвір’я (фото)

Рятувальники відкачують воду за допомогою мотопомпи, аби уникнути затоплення будинків.

У Дніпрі вода з метро затопила проїжджу частину дороги та подвір’я на приватній території по вулиці Велика Діївська.

Про це повідомляють у прес-службі Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Підтоплення сталося 28 липня внаслідок пошкодження колектора, в який стікає вода зі стаціонарних насосів дніпровського метрополітену.

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Зазначається, що підтоплені подвір’я на приватній території рівнем води 0,4-0,5м. Рятувальники відкачують воду за допомогою мотопомпи, аби уникнути затоплення будинків.

Також провели роботи з відновлення роботи колектора (прочищували дренажна система, відкачали бруд), та вирішується питання щодо залучення техніки міських комунальних служб.