Гранату на столичному Подолі вилучили, рух транспорту відновлено

16:49, 01 серпня 2018
Інциденти
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Знайдену на Подолі гранату успішно вилучили / Відділ комунікації поліції Києва

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва. Зазначається, що експерти, які прибули на виклик, вилучили на місці предмет, схожий на гранату Ф-1. Знахідку направлять на проведення експертизи.

Працівники поліції оглянули прилеглу територію та поспілкувались зі свідками та очевидцями події. Проводяться заходи щодо встановлення особи, яка залишила боєприпас, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Раніше повідомлялось, що у Києві на Подолі, на перетині Валів і вулиці Костянтинівської, перекрили рух транспорту і пішоходів через знайдену гранату.

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Теги: #Київ#граната